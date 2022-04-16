【LIVE直播】神舟13號任務完成！ 撤離太空站返航畫面曝光

大陸央視新聞報導，據中國載人航太工程辦公室消息，北京時間16日0時44分，神舟十三號載人太空船與太空站天和核心艙成功分離，神舟十三號太空人乘組在太空站組合體工作生活了183天，刷新了中國太空人單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。

分離前，太空人乘組在地面科技人員的配合下，完成了太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。後續，神舟十三號載人太空船返回艙將在地面指令控制下，擇機再入返回，太空人翟志剛、王亞平、葉光富即將踏上回家之旅。

中央紀委國家監委網站報導，進駐天宮、太空漫步、天宮授課、太空過年……在軌的180多天裡，神舟十三號飛行乘組創下多個「首次」：首次太空跨年、首次在太空過春節、首位進行出艙活動的女太空人、首次在軌通過遙操作完成貨運太空船與太空站對接、首次在軌駐留長達6個月……即將返回地球。

據中國載人航太工程辦公室指出，「太空船從太空站撤離後，首先將繞地球飛行5圈，每圈用時大概1.5小時。」中國航太科技集團五院神舟十三號載人太空船回收試驗隊總體設計師劉慶博表示，大約7.5小時後，返回艙與軌道艙開始分離，隨後經過返回制動、返回艙與推進艙分離、返回艙進入大氣層前調整姿態、進入大氣層後採用升力式控制、彈傘艙蓋開傘、拋防熱大底、推進劑排放、反推發動機工作等過程，最終返回艙實現平穩著陸。