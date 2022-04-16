汪小菲去年底和大S（徐熙媛）宣布離婚後，隨即傳出有新女友張穎穎，對此，汪小菲上月正式發聲明，除了祝福前妻再婚幸福外，也首度提到張穎穎的名字，坦言抱歉將她牽扯進來，外界解讀這是兩人的分手宣言，但最近有網友發現汪小菲和張穎穎疑似低調復合，有人詢問張蘭此事，她爆氣否認並揚言提告。

40歲的汪小菲去年和大S結束10年婚姻，不久就傳出汪小菲被拍和張穎穎十指緊扣，更有傳言指汪小菲和張蘭到三亞旅遊，身邊帶著張穎穎，三人一起度過農曆新年，對此，張蘭澄清是「天大的笑話」，更強調：「我跟兒子做人做事沒那麼齷齪、缺德！」

汪小菲、張穎穎一前一後曬出打高爾夫球影音。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

上月，張穎穎再次解釋自己是單身，寫下：「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋」。並回應網友自己絕不是小三，有人問：「那就和汪分手唄，很難嗎？」她回：「當然不難，我也看不上啊」，另有人反問：「一個拋妻棄子的男人真的可靠嗎？」，張穎穎又說：「當然不，所以我並不會選擇」。

張蘭否認汪小菲和張穎穎復合傳聞。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

最近有網友發現，張穎穎和汪小菲的社交網站前後出現了打高爾夫球的影音，像是低調曬恩愛復合，有熱心網友跑去求證張蘭是否真有此事？張蘭否認並說：「讓他好好學學新的刑事法」，而汪小菲的社群網站目前已經刪除此則影音。