一名15歲國中少女，在網路交友軟體上認識林姓男子，雙方交往不到一個月，就在少女家中密集發生四次性關係，導致少女因泌尿道感染引起腎臟發炎就醫，少女向醫護人員坦承發生過性行為，醫院社工立刻通報警方，意外揭發他與林男兩人偷嚐禁果一事，林男事後因坦承犯行，也與少女及家人和解獲得原諒，法官輕判1年1個月。

根據判決書，林姓男子於110年2月下旬，透過社群網站「Instagram」結識15歲國中少女，雙方進而成為男女朋友，但兩人乾柴烈火，相識不到一個月，就密集在少女家裡嘿咻，隔月少女因泌尿道感染引起腎臟發炎就醫，並向醫護人員告知有發生過性行為，經醫院通報社工後，通知警方才東窗事發。

法院審理時，林男坦承犯行，態度良好，且在妨害性自主部分，與少女母親達成和解，少女及少女母親在庭上還向法官求情，表示不追究被告之責任，少女母親更於本院準備程序中佛心表示：「就刑事部分，我願意原諒林男，因為他還年輕，希望法院給他輕判，因為他人生還有很長的路要走」

但林男在出庭時，在經過法院X光檢查門時，卻被發現背包內藏有知一個「手指虎」，由於手指虎為槍砲彈藥刀械管制條例之管制刀械，立刻遭到法警逮捕送辦。

林男表示，他是透過網際網路「露天拍賣」網站，向不詳賣家以新臺幣500元購得，平常放置在背包內，未料出庭時忘了拿出來而遭到查獲。為此林男又意外吃上一條違反槍砲刀械管制條例罪嫌。

法官審理後，認為林男未經許可在公共場所攜帶刀械，對社會治安及他人生命、身體安全構成潛在威脅。且明知少女於案發當時係14歲以上未滿16歲之女子，對於性行為之理解及自主能力均未臻成熟，竟於交往期間因無法克制己身情慾即對少女為性交行為，影響少女身心及人格健全發展，因此判有期徒刑1年1月，仍可上訴。