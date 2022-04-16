家中冰箱冷凍庫總是不夠用？有網友感到困擾，表示家裡的冰箱已經是大容量的，但冷凍庫卻永遠是滿的，讓他考慮另外買一個掀蓋式的冰櫃，便發文詢問網友意見，沒想到底下一票人狂勸千萬別買，並推薦直立式冷凍櫃，紛紛表示超好用。

一名網友在PTT發文表示，家裡的冰箱已經是大容量的，但冷凍庫卻永遠是滿的，像是堆滿Costco買的肉、阿嬤的肉粽、火鍋料，看到海鮮也會想買來放，讓他萌生再買一台的想法，詢問網友「該不該買掀蓋式的冰櫃？放房間又怕熱爆，好猶豫」

貼文引起熱議，許多網友開勸「與其多一個冷凍櫃，不如改變囤積的習慣」、「我覺得應該要先把東西吃完欸！不然一直買，好像也滿浪費食物」還有更多過來人說千萬別挑掀蓋式冰櫃「我家有方形掀蓋式的，底層東西難撈」、「老家用掀蓋式，底下都放到忘記」。

其他網友則推薦直立式冷凍櫃「我家直立式的，蠻好用的」、「直立式的比較不用費心整理」、「直立式真的大推，好用」、「掀蓋的不好用，買直立式冷凍櫃」、「若是家中沒有習慣分類只想塞，那建議直立式」