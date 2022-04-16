俄烏戰爭持續超過一個月，西方國家紛紛祭出經濟制裁。臉書粉絲專頁「工程師看政治」指出，經濟制裁俄羅斯反重創歐洲，因歐洲不得不將每年數千億美元的天然氣生意轉往美國，雖降低對俄依賴，卻提高了對美依賴，嚴重殘害「能源自主」；一旦未來引爆能源危機，全球都將受害，台灣也不該放任蔡政府煽動仇恨與盲目支持，否則將坐以待斃一起受害。

臉書粉專「工程師看政治」14日發文表示，俄烏戰爭開打，歐洲跟隨美國經濟制裁俄羅斯，能源是其中很大的項目，天然氣每年有數仟億美元的生意，歐洲將部分採購由俄轉美，一方面是降低了對俄的依賴，卻又一方面升高了對美的依賴，無論哪一邊都是風險，「能源自主」的重要性由此可見。

粉專指出，為了能源自主並防患未然，英國、法國、波蘭等歐洲國家，近來都想擴充、推動核能發電；反觀台灣蔡政府要將核電歸零，把天然氣佔比拉升到50%，但如此不但會大量排放溫室氣體，還會有嚴重的國安危機，因為這代表台灣一半的能源供應，得仰賴一艘又一艘的天然氣船，不停從幾千公里外送來，且幾乎是每天都須要有船進港補氣，才能維持電力。

對此，粉專警告，未來全球恐面臨「需氣恐急」的能源危機，商人是看利益辦事，不會管哪國有電沒電，誰有錢貨就給誰。蔡政府把能源政策搞到不能自主、高度依賴外國，還造成每年天價財務損失，除了圖利特定國家／企業外，沒有更好的解釋。而執政黨若非煽動仇恨對立，民眾又怎會不顧一切投票給他們？台灣人必須放眼現實，趁能源政策還有救不要放任不理，否則只會坐以待斃、一起受害。