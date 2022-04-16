大陸央媒《經濟日報》16日報導，今年前兩個月，得益於強大發展韌性，中國經濟總體運行在合理區間。進入3月後，國際國內環境出現一些超預期變化，經濟增速下行壓力進一步加大。如何正視和果斷應對新挑戰？大陸多名專家表示，應理性看待當前的形勢，直面困難，採取切實有效舉措進一步增強中國經濟發展韌性。

報導稱，首先，外貿增長基礎堅實：

據海關統計，今年第一季中國貨物貿易進出口總值9.42兆元（人民幣，下同），同比增長10.7％。今年以來，中國外貿進出口延續增長勢頭，連續7季保持了同比正增長，實現了開局穩。「這充分體現了中國外貿韌性強、潛力大的特點，實現外貿穩定增長仍具有堅實基礎。」海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示。

中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所研究員楊長湧認為，今年以來大陸國內疫情多點散發，對勞動力流動和有效供給形成制約，也可能會延長物流周期，從而對產業鏈供應鏈產生一定影響。

楊長湧表示，發達經濟體從收緊貨幣政策到傳導至實體經濟有一個過程，對外部需求的影響，會在第二季到第三季逐漸體現出來。全球疫情形勢還有較大不確定性，保護主義也有抬頭趨勢。同時，《區域全面經濟夥伴協定》落地實施對貿易投資產生的正面效應，也將在第二季後逐漸凸顯。

報導表示，其次，消費市場有所恢復：

今年以來，中國消費市場運行平穩，市場銷售恢復加快，基本生活類消費保持平穩較快增長，升級類消費需求持續釋放。

「隨著互聯網滲透率持續提高，中國網路消費增長前景較好。」中國貿促會研究院副院長趙萍分析，特別是中老年網民增速較快，他們對基本生活用品、養生保健類商品的消費需求不斷增長。同時，農村地區網路滲透率增速快，線民占比已超30％。未來，農村地區相關網路消費也會呈現較快增長態勢。

大陸國家資訊中心經濟預測部副研究員鄒蘊涵表示，進入3月後，疫情對於消費的影響再次凸顯，特別是服務消費再遇衝擊，1月至2月餐飲消費回暖趨勢在3月遭遇降溫。

報導稱，再者，政策效應持續釋放：

4月13日召開的大陸國務院常務會議部署促進消費的政策舉措，要求穩定當前消費，釋放消費潛力，同時要求更好發揮出口退稅的政策效應，促進外貿平穩發展。

趙萍認為，要繼續發揮好消費對經濟增長的第一引擎作用。從供需關係來看，消費是最終需求，投資是中間需求，也就是從消費需求中派生出來的需求。要從促進消費這一最根本的問題入手，來提振總需求。

鄒蘊涵表示，在持續做好防疫工作的基礎上，將穩消費、促消費放在更加突出的位置，多出實招快招，促進消費恢復平穩向好。

談到促進外貿平穩發展時，竺彩華表示，各地要繼續狠抓落實穩外貿政策，尤其要推出更加精準有效的保市場主體相關政策，幫助外貿企業克服暫時困難，同時要著力突破物流運輸瓶頸，保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通。