難道當年里歐納德在馬刺的內訌鬧劇又要換個地方重演了嗎？根據《Snapback Sports》記者塞特曼16日搶先爆料，里歐納德與他的團隊在本季季後賽是否復出，與快艇產生嚴重意見分歧，甚至造成雙方陣營越來越對彼此不滿，或許可能讓里歐納德再次出走。

里歐納德是在去年季後賽次輪遭遇爵士G4，不小心造成膝蓋十字韌帶撕裂重傷，去年7月開刀修復之後，本季例行賽完全沒打，快艇高層一度認定里歐納德在今年季後賽有望復出上場，但他的團隊卻抱持相反意見，認為里歐納德上場機率渺茫。

這種跟自家球隊高層鬧不合的內訌戲碼，在2018年里歐納德效力馬刺期間就曾發生過，當時他的膝蓋傷勢未癒，卻跟馬刺高層出現意見分歧，因為馬刺高層認為他應該可以上場，最後雙方鬧到不歡而散，里歐納德也在2018年7月被馬刺交易到暴龍。

只是里歐納德與他的團隊或許根本不用再次上演這種鬧劇，因為在今天攸關西區第8種子誰屬的附加賽，保羅喬治將因新冠檢測呈現陽性宣告缺陣，快艇想要爆冷擊退鵜鶘晉級季後賽的機率大幅下降，除非快艇順利晉級季後賽首輪面對太陽，里歐納德和他的團隊再來鬧也不遲。