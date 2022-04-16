今年可是《哈利波特》迷相當興奮的一年，不僅去年底及今年元旦，HBO都推出了一系列《哈利波特》的相關全新節目，像《哈利波特：霍格華茲盃益智大賽》及《哈利波特20周年：重返霍格華茲》，上周再有最新一集的《怪獸與鄧不利多的秘密》終於上映，全球又再度掀起一股魔法風潮，但其實就算是充滿《哈利波特》魔法世界，都推出了不少與現代科技有關的3C商品，此次就將介紹一系列熱門、甚至是秒殺的3C周邊，讓《哈利波特》迷們能搜尋自己想要的收藏。

OTL TECHNOLOGIES的Gryffondor hp0700的葛萊分多全罩式耳機。（翻攝自亞馬遜）

KID DESIGNS的HP140哈利波特兒童用全罩式耳機。（翻攝自亞馬遜）

KID DESIGNS的哈利波迷你藍牙喇叭。 （翻攝自亞馬遜）

最容易打進消費者生活的，莫過於現代人常用的耳機，因此《哈利波特》已經與不同品牌聯名推出過多款大人或兒童用的全罩式耳機，特別是擅長以與各人氣IP聯名的OTL TECHNOLOGIES，就推出過不少款式，像「Gryffondor hp0700」的全罩式耳機，以葛萊分多火為主設計，配上學院領帶條紋裝飾，另外還有KID DESIGNS的HP140兒童用全罩式耳機，除了有哈利波特的Q版圖案，更有立體的金探子點綴，更有推出Q版的哈利波特迷你藍牙喇叭，可是相當可愛又實用的商品。

OnePlus Watch的哈利波特限定版智慧手表。（翻攝自OnePlus YouTube官方頻道）

ACCUTIME的哈利波特兒童智慧互動手表。（翻攝自亞馬遜）

另一個與現代生活密不可分的，當然還有智慧手表，《哈利波特》也推出過多款聯名的大人與兒童款的智慧手表商品，像陸牌OnePlus就在去年推出了OnePlus Watch的哈利波特限定版智慧手表，實體按鈕上更有標誌性的閃電圖案，表帶上還有霍格華茲的校徽，同時表面還有四大學院等選擇，包裝上更會像斜角巷一樣，印有磚頭的盒子打開後即會看到手表。另外還有ACCUTIME所推出的多款兒童智慧互動手表，可是擁有鏡頭、遊戲等功能的互動手表。

Belle Maison的圓柱型小燈。（翻攝自Belle Maison）

Belle Maison的香氛加溼器。（翻攝自露天拍賣）

不少《哈利波特》迷都喜歡把居家布置得充滿霍格華茲的風格，但假如家中不適合更改裝潢的話，那就可以考慮購入《哈利波特》的居家小家電，像日本品牌Belle Maison就在去年推出了一系列《哈利波特》的聯名居家用品，當中的圓柱型小燈就像電影中的蠟燭設計一樣，上面印有葛萊分多及史萊哲林的學院徽章，另外還推出了同樣兩大學院主題的香氛加溼器，更有漸變LED燈當作氣氛燈使用，只要USB供電就能使用，放在家中或辦公室都相當方便。

《哈利波特》兒童互動數位相機。（翻攝自Toy Box）

當然《哈利波特》也推出了不少有趣的周邊商品，像兒童互動數位相機，其並不是一般普通的兒童相機，不僅真的可以拍照，更能拍下1080p的影片、4倍縮放等功能，同時還有具教育性的有趣遊戲、音樂播放器，以及《哈利波特》的獨有特效與濾鏡，相信不管大人或小孩粉絲都能玩得相當開心的。

《霍格華茲的傳承》即將於年底在PC、PS4、PS5、Xbox及Switch上發行。（翻攝PlayStation YouTube頻道）

除了3C用品以外，相信不少《哈利波特》迷都會想成為真正的霍格華茲學生，那就不能錯過即將於年底在PC、PS4、PS5、Xbox及Switch上發行的《霍格華茲的傳承》，遊戲不僅為少有的開放式魔法世界，玩家能像真正的霍格華茲學生一樣，從分類帽開始被派到不同學院，再學習咒語、藥草學、黑魔法等知識，也能探索城堡的秘密及執行任務，因故事設定在1800年晚期的世界，所以就算看不到熟悉的人物出現，但卻仍能看到永遠都在城堡中如「差點沒頭的尼克」等幽靈出現，絕對不要錯過成為霍格華茲學生的機會。