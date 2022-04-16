關於18歲公民權修憲案的複決，是否綁年底九合一大選投票，中選會昨(15日)開會審議決定，與地方公職人員選舉同日(11月26日)舉行投票。對此，國民黨表示，尊重中選會規畫，但民進黨在野時喊公投綁大選，去年公投卻反對公投綁大選，現在修憲公民複決又要綁大選，根本「雙標」。而網友看到相關報導後也紛紛留言質疑，「符合民進黨利益就綁選舉，不符合利益就隨便搞，官啊」、「要綁大選是你，不要綁大選也是你，然後要綁大選還是你...」。

依規定，修憲案須全體立委3/4出席及3/4通過決議才能提出。立院3月25日表決時，國民黨團為避免被罵反對公民權下修，決定出席投下同意票，全案終以票數109：0，順利送出立法院，隔天經立法院公告，半年後交由公民複決。中選會昨天開會討論，拍板綁年底選舉。中選會表示，年底地方公職人員選舉至多可領5張選舉票，加上複決案僅1張公投票，最多共計6張，投開票作業不致太複雜。

而相關消息曝光後，引發網友在《LINE TODAY》相關報導底下留言討論，有不少人表示，「公投綁大選！又雙標了」、「笑死，去年在那邊投票公投不能綁大選，果然是雙標」、「之前公投怎不一起綁，選舉誤國」、「不是說不要公投綁大選，換個『複決』就轉彎了！」「複決不是公投啦，名詞不同，就不是公投綁大選」。