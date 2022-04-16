一名人妻指控丈夫和女員工大搞婚外情，小三還侵門踏戶，在主臥室內放置私人用品及晾曬自己的內衣褲，一怒下提告求償，但小三向法官辯稱，她只是借住一晚忘記帶走內衣褲，其餘私人物品是因家中裝潢先暫放在男方臥室，法官審理後認為，該名女員工晾曬內衣褲「數量不少」，且都不是新品，有違一班常情，因此不採信說詞，判女員工因常常正宮賠償15萬元，仍可上訴。

根據判決書，正宮控訴，丈夫公司內的一名女員工，其明知他已經有配偶，竟自民國109年5月起不時與丈夫在公司辦公室內獨處、相約飲宴，更與丈夫同居在外，且同居處主臥室放置其女方私人物品、生活用品，晾曬內衣褲及衣物。女方購物時，甚至都購物送到該處，顯見兩人已逾越一般男女交往分際，而有曖昧之情，不法侵害她的配偶權，導致她精神上痛苦，因而至精神科看診，因此向女員工求償。。

但法官審理時，女方辯駁，她未與男方同居，僅在他的住處作客過晚而留宿1晚，因此將換下及新購之內衣褲等衣物洗滌後，晾曬在房間內忘記取回。

女方還解釋，因家中進行裝潢工程，她才衣物等個人物品暫時借放及寄送包裹、信件至男方住處，且因在屋內打掃時，又將衣物放置主臥室更衣室內，但是主臥室內之牙刷不是她的。她與老闆並無不正常男女關係，更沒侵害配偶權

但是法官檢視正宮在丈夫主臥室拍下的照片，發現照片內所晾曬之內衣、內褲等衣物均有相當使用痕跡而非新品，且數量不少，顯然與女員工所辯，僅將當晚所換下及新購之內衣褲晾曬狀況不符，且將內衣褲晾曬在短暫留宿之他人住處，也有有違常情。

法官審酌，女員工既然知道老闆為有配偶之人，竟與老闆共同居住，可知雙方情感距離模糊、關係曖昧，已逾越一般男女社交往來之界限，男方所為已然違背對原告之誠實義務，但兩人所為，雖查無通姦或相姦之直接證據，難認確有通姦或相姦行為，但已足以破壞夫妻間共同生活圓滿及幸福安全，其情節已達重大程度，因此判女員工需賠15萬元，仍可上訴。