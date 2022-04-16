長期以來，學者認為高鈉飲食與心血管疾病風險有關，美國阿拉巴馬大學伯明罕分校的研究人員進一步發現，高鹽飲食會擾亂晝夜節律，打斷睡眠－覺醒週期，這是讓人睡不好甚至引發睡眠障礙的關鍵，而睡眠品質也是影響血壓及心血管健康的主因。

●高鹽飲食擾亂晝夜節律

研究人員指出，讓人們在晚上可以安睡需仰賴體內生物時鐘，大腦的視交叉上核（SCN）就是讓全身生物時鐘同步的機制，用以決定晝夜節律。值得注意的是，SCN中有種「內皮素B受體」，對人體鈉的攝取與代謝扮演重要角色。

研究人員以小鼠作為實驗對象，其中一組餵食正常健康飲食，另一組餵食高鹽飲食。 研究結果發現，與夜晚能有持續睡眠時間的正常飲食小鼠相比，高鈉飲食的小鼠不但沒有正常的睡眠－覺醒週期，反有更多的夜間神經元興奮表現，晚上的睡眠大幅減少。但對高鈉組小鼠注射內皮素B受體阻滯劑後，夜間神經元活動漸趨恢復正常。

研究分析解釋，這個結果顯示：體內鈉濃度會影響SCN運作，破壞生物時鐘與晝夜節律和睡眠－覺醒週期。高鈉不但影響睡眠品質，還會干擾身體激素，造成身體慢性發炎，逐漸導致癌症、代謝症候群、自體免疫疾病、非酒精性脂肪肝、高血壓、心血管疾病、情緒障礙和過早死亡。

●日常減鹽陷阱：不鹹的東西恐更高鈉

要降低日常鹽分攝取，除了吃東西時少加點鹽與醬料外，學會檢視食品標籤非常重要。

一種食物不一定要吃起來很鹹才是高鈉。口味不鹹的土司麵包、市售蔬果汁、運動飲料、甜餅乾、糕點等許多其他常見食物，其中鈉含量其實都很高。

●簡單辨認：我今天鹽份攝取已過高嗎？

1.感覺鞋子變緊、襪子勒腳-尤其是午後，若有腿部水腫症狀更要注意。

2.口乾舌燥，怎麼喝水也沒無法紓解。

3.頻尿-除了腎臟為排除過多鈉離子加速代謝排尿外，因口渴多喝的水也會讓人頻尿。

衛生署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，大概就是6公克鹽，國際衛生組織（WHO）則建議每天不宜超過5公克。