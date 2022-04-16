女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌，經過手術和化療後，身體狀況恢復許多，不過日前曬出身穿手術服自拍照，直呼：「又要開始作戰」，她也透露因為例行腹部檢查發現有異常，醫生建議趕緊開刀，接著透露手術檢體化驗結果若是壞的，可能得面臨死亡，讓諸多網友為她擔心不已。

唐玲表示從主治醫師建議決定開刀後，便詢問執刀醫師們的意見，沒想到每個醫生都有不同觀點及刀法，一時不知道該怎麼做決定，她表示過程中做了很多檢查，但仍不知道卵巢腫瘤是良性還是惡性，如果是惡性，可能是卵巢原發癌症或胃癌轉移過來，如果是良性，可以選擇移除子宮卵巢，更透露醫師們評估年紀後，認為子宮卵巢用不了多少年，與其放著增加癌變危險，不如手術全部拿掉。

對此，她表示因為自己怕醜怕老又愛美，要下這個決定很糾結，直到主治醫師告訴她不可以拿健康換美麗，才讓她決定摘除子宮卵巢，但也透露術後兩大結果：「若是手術檢體化驗結果好的話，我的人生也會開始提早步入老年；若是手術檢體化驗結果壞的話，就可能得開始面臨死亡」。

對此，網友紛紛留言：「放心一切都是最好的安排」、「不管怎樣妳都是美麗的」、「我們都一起為妳加油打氣！期待再次看到美美的你」、「樂觀美女的你，一定可以克服難關的，加油」、「辛苦的一條路，有大家陪伴你，一切會平安順心」。