受疫情擴散等不確定因素影響，加上台灣連日確診人數攀高，台股周線再收黑。因台灣新增確診人數，連續數日創新高，擔憂對經濟面影響，加上外資資金流出，短線投資轉進食品、鋼鐵、航運及生技等防疫類股，市場波動加大。

本周三大法人動向，依舊由投信法人獨自力挺台股。據證交所統計，外資再度賣超台股556.18億元，連續3周賣超；自營商也站在賣方提款150.86億元；僅投信法人持續回補台股71.86億元，連續買超周數推進至第13周；本周三大法人合計賣超台股635.17億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，下周重量級美國科技股財報將陸續登場，包括19日的IBM、20日的特斯拉、ASML，另外，4月最後一周的超級財報周更是備受全球關注，蘋果、高通、AMD、英特爾、Google都將公布財報與市場展望，若能釋出正向展望，有望提振近期震盪的行情走勢，對於台廠相關供應鏈亦具有支持作用。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，因Omicron疫情又在上海爆發，不少台商亦受影響，接續台灣疫情也連日攀高，新增確診人數增加，短線影響市場內投資信心，擔憂對經濟影響增加，使股市拉回整理，然而台灣市場基本面健全，疫情增加可能使實體消費、商業活動降低，但預估產業將受此波疫情衝擊影響有限，可持續觀察後續疫情變化。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，由於台灣企業獲利仍穩健成長，儘管受到Omicron疫情等不確定性因素影響、股市短線拉回，但對展望仍審慎樂觀，看好疫情後台股的表現機會，對台股投資布局仍建議以科技類股為主，傳產類股為輔，並應做好資產配置。

選股方面，葉獻文建議，在震盪行情中，選股宜聚焦優質高息股、具有營運成長性、硬體升級等題材之相關類股，而具有長線題材的半導體、5G、AI、物聯網、伺服器亦值得逢低布局，另外如循環性產業、民生消費等類股也可以伺機操作，金融股則以非壽險為主的金融股為優選，由於升息循環銀行產業整體利差擴大，有助獲利表現，且資本適足率充足。