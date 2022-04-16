台灣去年因本土疫情爆發實施三級警戒，衝擊產業與生計，隨今年5月報稅季將至，民眾、營利事業申報去年所得時，可留意延、分期繳稅、振興五倍券免課稅等五大稅務紓困優惠。

●五倍券免課所得稅 捐出做愛心可再抵稅

財政部表示，依紓困條例規定，自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，得以免納所得稅；安永執業會計師楊建華指出，這包含去年因受隔離、檢疫，或身為照顧者收取政府提供的防疫補償，以及照顧COVID-19患者醫事人員領取的醫事津貼。

此外，去年本土疫情嚴峻，政府為振興經濟、刺激買氣而推出振興五倍券，和農遊券、藝FUN券等八大部會加碼券，屬政府贈與，因此也免納所得稅；若民眾去年將五倍券捐給社福團體慈善機構做愛心，憑收據也可認列扣抵稅額。

●無力付清稅款怎辦？ 最多可分36期繳納度難關

疫情衝擊民眾生計，若無法於申報期內一次繳清稅款，需要者可申請延期繳納，期限最長1年，或是分期繳納，最多分3年。

財政部指出，申請分期繳稅最長以36個月為限，本稅、滯納金需按日加計利息，但滯報金、怠報金及罰鍰不加計利息；有延期或分期繳納稅款需求者，記得要在規定「納稅期間內」，透過網路（稅務入口網）、郵寄及臨櫃辦理等3種方式向稽徵機關申請。

●員工放疫苗假等雇主仍支薪 可200%抵稅

依紓困振興特別條例規定，接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，於隔離、檢疫期間，其任職的事業單位應給予防疫隔離假。

KPMG台灣所會計師游雅絜表示，若雇主去年於員工防疫隔離假、防疫照顧假、疫苗接種假期間依舊給付薪資，只要於今年報稅能檢附員工請假單、薪資計算明細表等文件，薪資費用減除政府補助款後的餘額，將可按200%比率抵稅。

游雅絜提醒，營利事業給付員工上述假種期間的薪資金額，如果已適用其他法律規定的租稅優惠，或營利事業依所得稅法規定，計算的所得額已為負數，就無法適用薪資費用加倍減除。

●醫事人員收入費用率調升 可降低稅負

執行業務者報稅時的計稅方式有兩種，一種是設帳記載，以實際收入減掉費用支出計算，另一種是直接採用財政部公布的各年度費用標準計算，區分出收入中，可免計稅的成本費用占比多少。

考量去年持續受到疫情影響，執行業務者仍可能有收入減少、費用增加情形，財政部調增執行業務者費用率；根據「110年度執行業務者費用標準」，藥師、中醫師、西醫師等醫事人員今年5月報稅可免舉證，費用率標準直接以117.5％加成計算。

也就是說，診所掛號費收入原本費用率為78%，乘以117.5%後，將可以92%計算。即原本新台幣100元掛號費收入中，只有78元可視為成本，22元屬於所得需課稅，費用率調增至92%後，100元中92元可視為成本在計稅時扣除，剩餘8元才需課稅。

此外，藥師全民健康保險收入（含藥費收入）費用率則由94%提高至97%。

至於其他執行業務者及私人補習班、幼兒園、養護療養院所業者，游雅絜指出，凡受疫情衝擊，去年度收入總額比「109年度或108年度任一年度」減少逾3成者，費用率可按原費用率的112.5%計算。

以文理類（升學、語文、法商等）補習班為例，成本及必要費用為收入的50%，符合規定則可將費用率提高為56.25%計算。

●營所稅採擴大書審申報 疫情致營收減逾3成可減稅

據擴大書審要點，適用「擴大書審」的對象主要為全年營業收入淨額及非營業收入，合計在3000萬元以下的營利事業，但仍有少數類型排除，如不動產買賣申報案件、基金管理等。

採用「擴大書審」申報的企業，課稅所得額計算方式為「全年營業收入淨額與非營業收入加總」乘以純益率（大多為6%）。

基於紓困，財政部表示，受疫情衝擊、去年營收淨額較「2020年或2019年任一年度」減少逾3成的營利事業，可改以「純益率的80%」計稅。

也就是說，若營利事業適用的行業別擴大書審純益率為6%，符合條件者得用純益率4.8%計算課稅所得額，效果相當於「稅額打8折」；財政部並估計，約60萬家中小企業可望適用。（編輯：潘羿菁）1110416