台中市15日新增33例確診，其中9日在烏日臻愛會館舉辦的理財座談會，繼2人確診後，今日新增1名50多歲女性染疫，累計該感染鏈累計3人確診，市長盧秀燕表示，依相關單位提供的資訊，已發出254封簡訊，其中還有出席演出的包括沈玉琳、詹惟中等15組藝人，呼籲趕快去篩檢，兩人稍晚時表示篩檢結果是陰性。

台中市又新增25例，其中東勢校園群聚再＋2、東勢老人安養機構傳鏈＋1相關，另有外縣市或本市確診者有接觸史的有11例，11例中住在北屯區一名20多歲男姓（案案30570），有北部旅遊史，但他曾在4月9日到烏日區臻愛花園飯店參加一家科技公司在此舉辦的理財講座。藝人沈玉琳和命理師詹惟中都是當天的講師，新增兩名確診者有一位去參加了該講座，台中市衛生局將當日參加者匡列，並呼籲盡快去篩檢。

根據《三立新聞網》報導，沈玉琳說4月9日講座當天確診者下午4點進入，沈玉琳是晚上6點入場，中間相隔2小時，時間上沒有重疊，而且活動的參加人員都有戴口罩，他只有上台表演才將口罩拿下，而且因為有其他電視台的節目，基本上每兩天都會快篩一次，身體上沒有不適，會進行自我健康監測，行程安排沒有變動。

詹惟中幾乎天天快篩。（圖／詹惟中facebook）

命理師詹惟中則說，因不是主持人所以沒有跟別人交談或合照，短暫上台說話後就回到休息室，當天他只待了一個小時，也沒有和確診者重疊的問題，更沒有外界說的逐杯敬酒，詹惟中也在臉書曬出自己快篩陰性的照片，證明自己快篩過關，他說自己幾乎每天都在篩。

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