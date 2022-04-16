教育部辦理偏遠地區公立高級中等學校廁所修繕計畫，110年度共補助15校總經費4196萬4243元，協助改善老舊廁所排水、通風等修繕工程，除提供舒適的如廁環境，並導入空間美感教育，融入在地特色與運用各種材質，打造各具特色廁所。

為改善偏鄉公立高級中等學校如廁環境與品質，提供教職員工及學生安心、舒適的使用環境，教育部國教署自109年度起依據「偏遠地區學校教育發展條例」，逐年改善辦理偏遠地區公立高級中等學校的廁所。

以國立關山工商為例，該校透過修繕工程以當地著名金黃稻浪及綠林花海顏色為基礎，搭配花海、花東縱谷等元素色調拼貼，以及鐵雕藝術窗花等藝術創作，建構出獨有特色，提高使用者對自有文化的認同感。另也考量身心障礙、親子以及跨性別等不同族群的使用需求，適當規劃使用空間，滿足各使用族群安全如廁的生理需求。

新北市立豐珠中學位處東北角地區的海邊山丘，將入口牆面以在地地形為特色，將把牆壁切割呈現山形樣貌，也增加廁間與室外空氣對流，牆面部分則以馬賽克拼貼方式，帶入周邊生態意象；又考慮到使用者立場規劃廁所空間，如消除高地落差、增設符合規定的無障礙廁所等，提升無障礙校園環境品質。

教育部國教署表示，未來仍將持續挹注偏鄉教育資源，改善校園如廁環境，並於規畫設計融入在地特色，以打造校園與社區的美感場域，透過環境教育提升學生美學素養。