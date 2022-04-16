台灣逐漸朝著與病毒共存的方向走，本土昨單日破千例，讓不少民眾不安，因為共存模式該怎麼做、確診在家要怎麼治療？多數人都不知道。對此，醫師蘇一峰看著疫情現況吐槽說，好啦！疫情穩爆啦！反正不管怎樣就是醫護守疫情，其他人照樣生活、選舉也照選。引起網友熱烈討論。

醫師蘇一峰昨在臉書上表示，好啦！疫情已經穩了！穩爆啦！反正不管怎樣就是「醫護防守疫情，其他馬照跑、舞照跳；選舉也是照樣舉行。」這就是新台灣模式，想知道醫療評鑑現在還要繼續辦嗎？

貼文引起網友熱議，「他說了，不看確診人數，要看防禦能力的大小」、「疫情失控只會改變說法跟名詞」、「只擔心醫療塞爆，醫護人員保重」、「開放與病毒共存，簡單的說就是日頭赤焰焰，個人顧生命啦！」不過，也有網友認為共存勢在必行，現在的狀況很快就會過去了。

指揮中心宣布「新台灣模式」的措施，包括放寬高中以下學校停課標準、染疫後輕重症分流與公費快篩試劑等。不過，多數民眾對於確診待在家要怎麼接受治療？吃什麼藥？身體不舒服要怎麼辦？都感到十分焦慮。加上昨天爆出有兒童在家確診不適，卻遲遲等不到救護車的狀況，更讓不少民眾質疑「我們真的有資格共存嗎？」、「破1000例就這樣，大家還想共存？」、「共存到底該怎麼做？」