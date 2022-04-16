陽明(2609)董事會針對1月14日第368次董事會決議新建5艘15,000 TEU級全貨櫃船案，通過將採LNG動力雙燃料規格，並依程序辦理相關作業。本次造船計畫除符合陽明海運未來營運中長期發展及船隊汰舊換新需求外，陽明亦為國內首家使用LNG動力雙燃料貨櫃船的航商，透過採用更潔淨燃料船舶，有助於陽明呼應氣候變遷治理與邁向低碳轉型。

陽明船隊布建首要考量搭配業務發展需要及國際環保法規要求，因應目前在追求淨零碳排的趨勢，相關國際環保規範日益嚴謹，如IMO減碳法規碳強度指標(Carbon Intensity Indicator, CII)規範每年碳排強度遞減目標，或歐盟執委會討論的FIT for 55-European Green Deal對溫室氣體強度在2050年相對基準2020年減少達75％，並建議對相關溫室氣體排放計算全程碳足跡(Well to Wake)要求等，均屬船隊布建燃料選擇重要考量。

陽明落實永續經營的主要策略目標，因此，本次新船建造以替代燃料中技術相對純熟且相較傳統燃料更顯著，降低碳排液化天然氣(LNG)為執行方向，預期將可較使用傳統燃油降低碳排達20％以上，以期符合環境永續目標並提升整體船隊營運競爭力。