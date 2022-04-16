電信業全力衝刺5G用戶，台灣大(3045)祭出超划算方案讓4G用戶體驗，月租加價百元有找，有使用5G網路才計量且不用綁約，讓用戶可以在沒有壓力下加入5G。

台灣大有鑑於許多用戶想體驗高速、低延遲的5G上網，但還不想被合約綁住，最新祭出提供「5G自由加」服務，依照用戶當期的5G傳輸量計費，月付99元，每月可享3GB，月付249元可享10GB，月付449元則可用25GB，5G傳輸量用完後，仍可持續用4G吃到飽。用戶可透過官網或客服App申辦「5G自由加」，每月不需要重新點選單次加購，並能隨時終止服務，以彈性免綁約的方式加入5G行列。

有鑑於疫情升溫帶動居家上網需求增加，台灣大Disney+「好速成(又又)」為用戶提供室內室外優異的上網品質，前6個月免費看Disney+，第7個月起也能享電信帳單優惠4折起，用戶每月在momo購物網消費滿額，24個月合約期間最高能額外獲得12,000元momo幣。另外，5G「好速成(又又)」也同步推出999元方案，除了每月5G上網傳輸量60GB、光纖上網120Mbps吃到飽，再提供Google Nest Mini智慧音箱，或第2代Google Nest Hub智慧螢幕加購價只要1390元。