1名女網友在《Dcard》發文，她爸爸是名工人，但卻總被親戚們嘲笑，不讀書才做工，原PO憤怒表示，爸爸即使再累也會花時間陪家人，爸爸賺的錢都是用體力換來的，希望大家不要用工作去評斷一個人，貼文一出，引起大批網友含淚分享，自己爸爸也是工人的故事。

原PO在社群網站《Dcard》寫下，她從小到大，總會有一些討厭的親戚在笑爸爸都不念書，才會去做工，如果爸爸努力一點，就可以像大伯一樣坐辦公室當高級主管，並常常告誡原PO要用功讀書！不要像爸爸一樣。

但只要阿公阿嬤有狀況，親戚們都只會出一張嘴，最後都是由爸爸出面處理，原PO說每一次聽到大家笑爸爸是工人，都覺得很難過，發文表示：「我爸是工人又怎樣，我爸即便很累，也都會努力擠出時間陪我們，我爸賺的錢，是他用體力換來的辛苦錢，我以我爸為榮！希望大家不要再這樣隨便的以工作去評斷一個人」。更表示，有時候她都會假裝剛好經過爸爸工作的工地，買一杯飲料給他。

網友們紛紛留言：「我爸爸也是做鐵工的！每次看到他在大熱天被曬的黑黑，冬天下雨全身被淋濕很冷就會很心疼，大家都是靠自己雙手賺錢的」、「爸爸扛起了整個家，努力打拼，腳踏實地，不愧對於自己就好了，比出一張嘴的更值得尊重」、「每個職業都有值得尊重，像我爸爸是個殯葬業」、「我爸也是工人，大太陽曬，還要戴著口罩爬上爬下，身塵土，真的很感謝他，為了這個家的付出，以他為傲」。

也有1名網友向原PO分享：「我國中同學沒唸高中 ，高中開始去工地工作，現在一個月8萬，我大學五年碩士畢業，現在一個月3萬6，一樣都25歲，我單身，沒房沒車，背學貸；我朋友，前陣子剛付頭款買房，年底準備結婚，開始懷疑我唸那麼多書到底在幹嘛」。