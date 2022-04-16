星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、雙子座、天蠍座、處女座的人習慣單打獨鬥，有想要的東西就自己努力爭取，不輕易拜託其他人幫忙，就算狀況非常辛苦，也會咬牙撐到底。

▍1.金牛座

金牛座認為只有靠自己的實力爭取到的東西，才能夠安心的擁有，不需擔心隨時被其他人奪走，若是靠別人的幫助才能取得，往往無法長久，就算中途被其他人搶走，自己也沒有立場斥責對方，所以他們如果有想要的人事物，會積極爭取，不輕易拜託其他人幫忙。

▍2.雙子座

雙子座討厭被輕視，自尊心很強，對他們來說，跟別人求援等同承認自己能力不足，這麼做實在太丟臉了，所以狀況再怎麼辛苦，他們還是會選擇咬牙硬撐，想要憑著自己的意志力和其他人證明，他們靠自己就能解決，不需要其他人的幫助。

▍3.天蠍座

天蠍座防備心很強，不輕易相信他人，面對想要的東西，他們有自信能靠自己得到，就算依賴別人，對方也不見得比自己優秀，說不定還會拖累進度，所以他們習慣單打獨鬥，達成目標的時候也讓他們格外有成就感。

▍4.處女座

處女座處理事情習慣按照自己的步調，他們很有原則，又不太能接受其他人的意見，所以只要下決定，往往就是一個人拚到底，對他們來說，自己動手的效率高、品質好，如果找其他人幫忙，還要擔心對方達不到自己的標準，反而更麻煩，所以想要就自己爭取，不會輕易開口求援。