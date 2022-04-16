現年７９歲的美國總統拜登的健康問題從上任之前就受人關注，讓人質疑拜登無法做完任期。近日拜登在演講中頻頻失言，在週四時更是在演講結束後先轉身與後方空無一人的地方說話，然後再轉身與空氣握手，現場畫面非常尷尬。

拜登跟空氣握手

拜登週四在北卡羅萊納州的格林斯伯勒（Greensboro）進行演講。拜登在演講中稱，美國通貨盟膨脹有70 % 的原因是普丁造成的。而在最後，拜登以一句「上帝保佑美國」結束演講後，對著旁邊的空氣做出了握手動作，然後環視一周後，才緩緩走下台，看起來非常迷茫，讓場面一度尷尬。

在之前，針對美國供應鏈危機的演講中，拜登也曾突然「脫稿」，說自己是賓夕法尼亞大學擔任四年的正教授，但從未去上課。

拜登對空氣握手的影片傳出後，開始在社交媒體上瘋傳，也引來了反對人士的批評與嘲諷。像是加州共和黨前副主席狄隆（Harmeet Dhillon），他說如果拜登的幕僚不是故意要讓拜登看起來像失智症患者，那麼拜登的舉動真的很奇怪。