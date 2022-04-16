系統電(5309)今年第1季合併營收為7.6億元，為上櫃以來單季新高；雖然俄烏戰爭及大陸疫情封城停工造成物流不順，受惠於胎壓偵測器(TPMS)與儲能設備出貨穩定，系統電今年營運可望持續向上成長。

系統電近幾年專注於胎壓偵測器(TPMS)產品，不只價格上優於同品質的TPMS，整體也更輕更小，不易對車體造成重量負擔，高性價比優勢讓系統電受國際車用大廠青睞，2021年出貨量上遠高於同業平均水平，成為公司2021年營運轉虧為盈的助力。

系統電2021年合併營收為24.54億元，年增85.02%，營業毛利為4.88億元，年增85.97%，合併毛利率為19.9%，年增0.1個百分點，稅後盈餘為9534萬元，每股盈餘為0.62元。

近期俄烏戰爭衝擊歐洲車廠供應鏈，不過，根據研調機構IHS Markit資料，由於全球晶片供應鏈逐漸出現止穩，樂觀預估2022年全球產量將有機會達到8270萬輛；在電動車方面，TIGITIMES指出，全球電動車在2022年銷售將達到891萬輛，綜合在全球電動車累積銷售量有機會在今年逼近2000萬輛大關，可望進一步帶動OEM及AM車用市場表現，系統電也正面看待今年TPMS產品銷售。

再者，根據S&P Global Mobility分析指出，2022年全球輕型車產量預估將達8160萬的生產量，由於受到安全意識提升及法律的強制規定等因素影響，其中約有七成左右的車輛會有設置TPMS的需求，若以每台車基本四顆的數量計算，每年在TPMS的需求量上是非常驚人且極富潛力；若是加上歐美等地有冬胎需求，其市場用量更是可觀。

系統電去年已出貨近600萬顆，今年更可望朝千萬目標邁進。為了因應龐大的TPMS市場，系統電除了原有產線外，今年預計增開四條全自動化的生產線，待產線全開，更可為系統電每年帶來翻倍的產量。

在儲能方面，隨著全球智慧電網的推動，各國紛紛開始推行儲能設備的運用與普及化，考量國內小型企業的快速成長，系統電近年持續專注針對儲能設備的輕量化、系統化、模組化等相關設計改良，研發出更適合中小型企業的分散式模塊機儲能系統，透過整體降低成本及縮短開發期的方式，讓業主可以更實惠的價格獲得高品質的商品，而系統電也因獨到的生產策略，使公司成為國內少數能夠生產分散式模塊機儲能系統的製造商，進而成功與同業做出市場差異化。

目前系統電研發的分散式模塊機儲能系統，除在使用上較不受空間限制外，移動上也相對容易，當企業不同廠房之間需要互相支援移動使用時，搬運靈活度高，且小容量的分散式模塊機儲能系統在消防安全上也更加有保障；促使系統電在分散式模塊機儲能系統的出貨狀況近年不斷成長，成為挹注公司營收新來源。

系統電3月合併營收3.1億元，年成長53.33%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為7.6億元，年成長55.04%，創下上櫃26年來單季歷史新高； 雖然俄烏戰爭及大陸疫情封城停工造成物流不順，系統電未受太多影響，受惠於胎壓偵測器(TPMS)與儲能設備出貨穩定，今年營運可望持續向上成長。