有些人談戀愛，恨不得全世界都知道；而有些人談戀愛卻不喜大肆張揚，甚至喜歡搞地下戀情。近日星座運勢網站「星座巫師」就分享5大最不喜歡公開戀情的星座，一起來看看你喜歡的那個他有沒有上榜吧！

▍1.摩羯座

摩羯座沒成功之前是絕對不會公開的。(圖/翻攝自觸mii)

在摩羯的世界裡，感情對他們來說，就是一場新的挑戰。在還沒成功之前，他們是絕對不會公開的，要是失敗了，那不就很丟臉嗎？不過摩羯也不會一點暗示都沒有，他們會在社交平台上悄悄暗示，說一些模稜兩可的話，只是不會明顯表達出來而已。

▍2.雙子座

雙子座確認對方不錯後才會公開。(圖/翻攝自觸mii)

對雙子座而言，感情並非必需品，但卻很在意自己的風評，也很怕麻煩。所以為了避免這些麻煩，在還沒確定身邊這個人值不值得公開以前，雙子會把地下情進行到底，等到確認這個人很不錯以後，才會選擇公開。

▍3.射手座

射手座懶得公開對象。(圖/翻攝自觸mii)

射手也是愛搞地下情的一員！生性自由的他們，最怕戀情影響到他們的行情，畢竟射手座最注重的就是新鮮感了。也正是因為追求新鮮感，身邊的人換了一批又一批，到最後也懶得公開了。但如果一個射手座願意承認你是他的戀人，那他一定很愛你。

▍4.獅子座

獅子座標準高。(圖/翻攝自觸mii)

獅子座雖說性情張揚，喜歡一個人恨不得告訴全世界，但其實獅子對戀人的標準是很高的，因為他們需要的是有能力、帶出去有面子的伴侶，再加上他們對伴侶都很專情，所以在還沒認定你之前，獅子是會搞地下戀的，一旦認定你之後，便會高調公開。

▍5.天秤座

天秤座若沒公開戀情可能是堆方魅力不足。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座是一個喜歡一切美好事物的星座，當然也會希望自己的戀人是美好的，不僅可以讓自己開心，和別人出去也會覺得有面子，因此如果天秤和你在一起，卻沒有公開你，可能就表示你自身魅力還不夠喔。

以上就是喜歡搞地下情的星座，你上榜了嗎？可能兩人戀情剛開始的時候，會覺得害羞不敢公開，但如果已經交往很久，他還沒有公開你的想法的話，就該好好思考這段感情囉。