近期疫情燒到校園，許多學校改成遠距教學，有女學生分享近日上線上課程時，和朋友用LINE聊天，不小心按到共享畫面的按鍵，竟將對話訊息投影到線上教室，情急之下馬上關掉畫面，卻將老師分享的畫面也關掉了，更慘的是課堂有錄影，放送意外完全被記錄下來，讓她覺得超丟臉。

一名女大生在Dcard發文表示，當天下午她悠閒地在家用筆電上線上課程，剛好有朋友傳來訊息，就跟對方開始大聊特聊，結果聊著聊著，瞥眼看到Line的聊天室下面有個按鍵寫著共享畫面，當下腦袋轉不過來，天真以為是什麼Line的新功能，就手賤按下去，結果悲劇發生了，老師分享的上課畫面瞬間變成她和朋友的聊天對話框，讓她當場不知所措。

幸好當時課程剛好告一段落，老師跟同學可能都在放空沒注意到，原PO慌亂之下火速把畫面切掉，卻也意外關掉了老師分享的畫面，因為太心虛，不敢提醒老師，直到有同學反應後，老師才發現上課畫面不見了。

原本以為事情就告一段落，結果原PO發現這門課竟然有錄影，這段放送意外完全被記錄下，讓原PO十分難為情，並奉勸廣大的網友「上網課時真的不要亂按，各位覺得哪裡最適合避難呢？」貼文引起熱烈討論，大家紛紛表示「我也按過，但我是按原本視訊頁面的，老師還說畫面怎麼不見了，趕快裝沒事」、「如果我沒記錯錄影不是學校會看嗎？」、「這篇我從頭笑到尾，結尾還有更強的後勁」、「跟學校說妳要自我健康管理14天，放完14天假，大家都不記得了」。