蔡英文總統及副總統賴清德今分別以錄影方式為「第11屆海內外台灣國是會議」致詞，肯定「世界台灣人大會」、「台灣國家聯盟」合辦是場活動，討論台灣的重要發展，並強調，只要國人繼續團結、打拚，台灣的未來一定會更好。

總統致詞指出，本次大會主題是「維護台灣主權、聯合印太同盟」，這兩年來，全世界受到疫情的挑戰，國際情勢有很大的變化。尤其最近俄烏戰爭，民主自由國家面對威權主義威脅，大家在關心烏克蘭的時候 也很關心台灣。

他說，台灣立場就是堅持守護主權、堅持守護民主，堅持與理念相近的國家站在一起，互相協助、貢獻力量。就像這次的俄烏戰爭，不只政府提供醫療物資，也要感謝大家共同捐款，一起支持烏克蘭。

她說，這幾年，因為大家團結打拚，經濟與國防產業，也都有很好的發展。國家越來越進步，才有能力幫助別人、守護台灣，讓全世界看到，台灣有決心守護國家安全，也有能力為民主自由貢獻。現在，有越來越多國家為台灣發聲，支持台灣有意義參與國際組織，和世界共同打拚。

總統也提醒，不管是拚經濟，還是護主權，都要做好防疫，一定要配合防疫，三劑疫苗一定要接種，保護自己也保護家人。只要繼續團結打拚，台灣的未來一定會更好。

副總統致詞指出，一開始，他要邀請大家一起懷念，一生為著給台灣人享受自由的滋味，奮鬥打拚的民主前輩—彭明敏教授，感謝對台灣民主的犧牲和奉獻，祝福彭教授安息主懷，一起繼續為台灣的民主奮鬥。

他說，感謝大家在過去十幾年來，以「監督政府、維護主權、發展台灣」為目標，積極舉辦海內外台灣國是會議，討論台灣國家正常化、亞太和平、印太同盟等當前台灣所面對的重大問題。

他說，數十年來，在各位前輩的打拚、全民的努力之下，台灣已經走在正確的道路，台灣在國際社會的地位也越來越重要。敬請各位前輩，繼續支持本土執政團隊穩健的改革路線，作政府最堅強的後盾，共同為創造更民主、更繁榮的台灣來一起打拚。

他說，大家都很關心台灣未來的發展，有很多寶貴的意見，非常歡迎大家藉由海內外台灣國是會議這個平台，繼續為守護台灣的民主和安全，貢獻智慧。