張韶涵出道至今19年，唱紅《隱形的翅膀》、《遺失的美好》等膾炙人口的歌曲，讓她的知名度水漲船高，早期靠著精緻外表和嘹亮歌聲紅遍亞洲，卻因為遭雙親控訴棄養一事，爆出許多惡意醜聞，讓她的事業跌到谷底。近日在節目又被問到一事，她忍淚揭開往事。

當年與母親感情極佳的她，收入都交給母親保管，沒想到母親和歌手張鎬哲爆出不倫戀後，遭張韶涵和妹妹反對，竟捲走張韶涵上億新台幣存款離家，還指控她吸毒並將其趕出家門，接著更聯手父親、舅舅聯手指控她棄養，在當時引發軒然大波。

事後舅舅出面指控張韶涵「每個月要給父母6萬生活費及各買1棟房」沒兌現之外，母親為了生活跑到越南牛排店上班，賺取月薪1.2萬台幣微薄收入，父親則背負5、60萬債務，從事直銷工作，要求張韶涵在父母面前下跪磕頭認錯，否則要毀掉她在大陸的事業，而張韶涵經歷近10年低潮後，靠著《歌手2018》一曲《阿刁》再度翻紅，再度站上歌壇天后地位。

張韶涵在節目《王牌對王牌》中說從小是外婆帶大的，父母都不在身邊，家裡環境很不好，進演藝圈後她很開心可以賺錢養家，但中間遇到身體心臟出了問題，當她跟媽媽要醫療費的時候，張母說沒錢，但張韶涵很不解，因為那段時間工作的薪水都是交由媽媽保管，自己只有一個月的零用錢。張韶涵忍著淚說當時在外地工作回家，發現家裡的房子被貼了一個封條，而且她名下沒有任何財產，所有東西都是寫母親的名字。

回憶往事張韶涵說「一個人面對了親情的背叛，還好我身邊有妹妹（陪伴）。」，她說自己也很不解，為什麼會有這樣的事情發生，後來越南籍密友Jenny安慰她「老天爺給妳關了一扇門，祂會給妳開另外一扇窗。」，她提及講到自己的越南籍密友Jenny跟妹妹會哭，因為有她們兩位，所以她才可以繼續下去，更說「如果沒有她們，自己已經睡在路邊了。」