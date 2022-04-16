國內旅遊好不容易復甦，但這兩周本土個案連環爆，短短2周就累計6千多例確診，讓不少民眾擔憂「該取消國旅嗎？」對此，毒理專家招名威說，一般民眾只要打滿兩劑疫苗，並在旅遊期間落實防疫就不需要。不過，他也建議家中有幼童、醫師不建議打疫苗的族群與未接種疫苗的年長者最好還是別外出旅遊。

招名威昨在臉書上發文表示，本土破千例讓很多民眾擔憂，是否該升回三級警戒，他認為不用，因為疫苗覆蓋率比去年高很多，已有超過8成的民眾有保護力，再者現在的病毒是以Omicron為主，輕症比例將近99.9％，比去年的病毒毒性低很多、死亡率也比較低，因此對於打過疫苗的人來說，傷害是很低的；且人民的生計也得顧。

至於國人還能繼續國內旅遊嗎？招名威說，國旅當然可以，在旅行途中不只要注意不被他人傳染，也要避免把病毒傳染給別人，因此有兩個必要措施得做好，首先是完整接種2劑疫苗，再者是應隨身攜帶酒精消毒。

招名威也建議3類人別外出旅遊，分別是家中有幼童、醫師不建議施打疫苗的族群（慢性疾病患者）與未施打疫苗的年長者，除了避免出遊外，最好也不要太頻繁的外出活動，甚至群聚。

招名威也呼籲大家，面對這次的本土疫情不需太恐慌，因為越來越多人自然染疫，對於達到群體免疫是有正向效果的，只要落實日常防疫工作、養成良好的生活習慣，並提升自身免疫力，相信一定能一起挺過病毒威脅。