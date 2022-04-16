航空工業（AVIC）證實陸殲20換自製心 常態巡航東、南海

官方首度證實，解放軍殲-20隱形戰機已解決長久以來的引擎性能問題，換上中國「心」，使戰巡東海、警巡南海成為訓練常態。

據《南華早報》（South China Morning Post）和CNN新聞網報導，航空工業（AVIC）紀檢監察組組長、黨組成員任玉琨12日在公開活動中證實，殲-20已換上中國自製的引擎，並擴大巡航範圍。而所謂「戰巡」需要高度戰備力，而「警巡」則主要是在預警和監視。

儘管先前報導傳出，殲-20已部署負責台海，還有釣魚台的東部戰區，但任玉琨的談話卻首度證實，它已部署南部戰區。而美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維斯巴赫（Kenneth S. Wilsbach）3月說，F-35和殲-20在東海近距離遭遇。

殲-20已換上中國自製引擎

專家說，殲-20的相關部署顯示了兩件事，那就是中國不僅對自身軍力的信心增強，也在對與存在領土爭端的國家發出警告。澳洲前飛官，現任葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員雷頓（Peter Layton）指出，解放軍據說約有200架殲-20服役，如今他們有和美軍一樣好的先進隱形戰機，這傳達給全世界的訊息在於：任何進入中國東海和南海「領空」的外國軍機，如今都可能會被殲-20攔截。

此外，雷頓說，殲-20遼闊的作戰半徑意味它能在更遠的海域巡邏，或是在東海等區域停留更長時間。同時小型殲-20編隊能不時深入南海巡邏，並在相關海域內所設的人造島上基地加油，接著再飛返大陸。

不僅如此，中方空軍甚至能派這些戰機，飛越任何進入南海的美國航母戰鬥群上空。雷頓指出，殲-20將俄製引擎換裝為自製發動機，也顯示出中國在軍工製造上日趨獨立。他強調，這並不只是說，中國不再需要俄羅斯的協助，更顯示如今陸製戰機超越了俄製戰機。而如今殲-20有更可靠的雙引擎，將使它們在東海、南海巡航成為遠比以往更可行的選擇。

殲-20是在2017年服役，雖然中方並未透露，至今服役的架數，但廣泛估計，應該超過150架。2019年時，航空工業旗下負責研製殲-20的成都飛機工業集團開了第4條生產線，並於2020年開始量產這款戰機，而每條生產線1個月約可生產1架。

最初殲-20安裝的是俄製AL-31F，還有陸製渦扇-10B發動機，但都無法讓殲-20徹底發揮性能，也限制了超音速飛行時的機動性和隱形能力。雖然中方致力發展能讓殲-20充分發揮性能的渦扇-15，但最後在2019年評估時，仍未獲得通過。後來工程師研製出升級版渦扇-10C換裝，儘管中方官媒3月說，較先進的發動機很快就能準備好，但尚未確認時間表。