一名王姓男子到夜店喝酒，見一名酒醉女躺在夜店沙發，竟佯稱自己是她友人，硬與女方朋友將她送回家後，將自己及女子鎖在房內後性侵，任憑其友人敲門也不開，甚至為了脫罪，還在性侵過程中自問自答錄音，營造女方自願假象，女子隔天醒來見一絲不掛嚇得報案；法院怒批，王男錄音大多是他自問自答，女子根本無意識回應，而且根據常理，在你情我願下邊性交邊錄音相當荒謬，依乘機性交罪判他3年9月，仍可上訴。

根據判決書，王姓男子於民國109年10月某日在台中市某家夜店喝酒，見到一名女子A女酒醉躺在一樓沙發，當A女同行要帶她回家時，王男竟假借自己是她友人硬要一起回去，回A女住處後自稱要照顧她，數度打發走同行友人，然後趁女方意識不清時性侵。

但A女兩名友人擔心出事，還告知大樓管理員有關A女套房內有他人，請管理員注意及報警處理後，管理員事後也去查訪，並要求王男離開。但A女醒來後發覺自己全身赤裸，於是連繫兩名友人去醫院驗傷並報警處理。

王男辯稱：是A女邀她去住處，且A女是清醒的，且A暗示我要叫她的友人離開，事後雙方發生性行為也有徵求她的同意，且有很清楚問她，她也點頭，但點頭是錄不到的，而錄音是要自保。因為是第一次認識的女生，之前社會上也有仙人跳的事情。

王男的律師則辯稱，根據錄音內容，女子當時還喊「老公，好痛喔」、「我很臭嗎」、「有戴套嗎」，顯然女方當時相當清醒者。但女方則辯稱，她喝了10幾杯調酒後斷片，夜店過程全部都忘記，直到醒來時沒穿衣服，就馬上告知朋友自己好像被強姦了，接著才到醫院驗傷。

法官檢視其餘有人及大樓管理員證詞，發現A女到夜店飲酒而認識兩名友人，喝醉後由其中一人帶到沙發休息，但王男與A女並不認識，且當時A女身邊已有男伴，王男卻藉詞是A女朋友，而接近A女，甚至在A女等人要離開夜店時，還自行坐上車一起回到A女住處，並多次自稱是A女友人要照顧A女，動機相當可疑。

一行人送A女回到住處時，原本大家都要回家，王男卻又折返A女房間內，且將房門鎖上，任憑A女兩名友人在門外敲門都不開門後性侵，不法犯意昭然若揭。

法官更痛批，王男提出錄音光碟及錄音譯文更顯荒謬，因既然你情我願，何須錄音？又豈有邊性交邊錄音之道理？且錄音內容大部分均為王男自問自答，或者王男錄音過程提問，A女均答非所問或甚至不知所云，包括王男問A女喜不喜歡、同不同意作愛等，A女均僅能發出嗯嗯之無意義聲音，錄音內容更足以證明A女當時確實已經酒醉而無甚意識，足見被告確實係乘A女酒醉之際對A女為性侵，辯詞均不可採信。依乘機性交罪判他3年9月，可上訴。