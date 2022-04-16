PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

昨日（15）本土新增1209例確診，創下史上新高，比指揮中心指揮官預估的「月底破千」還早。陳更直言，月底前單日確診破萬是有可能的，而這波疫情「累計破百萬人確診也是有可能的」，此言引爆熱議。大批網友痛批陳態度明顯是在「擺爛」，現在最關心的就是年底要去選市長。

陳時中昨日表示，之前有人問他「月底會不會破千，有沒有這樣的可能？」他回應「有可能」。但昨日本土確診數已破千例，遠比陳預期還早。

由於疫情變化莫測，針對月底會不會破萬？陳時中和指揮中心發言人莊人祥也都坦言「有可能」；另有人詢問，疫情累計會不會破百萬？他們也說「有可能」。陳強調，疫情規模相對大，但是要把減災做好，現在的注意力不在疫情的規模，而是減災是否確實。

陳時中「破百萬例不是不可能」，迅速掀起熱議。網友紛紛湧入《中時新聞網》與PTT論壇表示：「這就擺明要擺爛啊，要去選市長了」、「呵呵做不好只好放棄，這樣還想選市長？」「沒百萬例就是防疫大勝利，可以選市長了」、「這種態度也能選市長？笑死」、「明明就想共存就是沒種講清楚」、「講X話 要共存清零講清楚」。