4月16日上午基隆港務公司疫苗施打站一早排滿人潮。（陳敬哲攝）

4月16日上午基隆港務公司疫苗施打站一早排滿人潮。（陳敬哲攝）

4月16日上午基隆港務公司疫苗施打站一早排滿人潮。（陳敬哲攝）

全台擋不住新冠病毒擴散，單日新確診個案在15日首次突破千例，16日與17日基隆市政府在港務公司，設置疫苗大型集中施打站，不須預約就能接種，開放首日一早就排滿民眾，包含學生、上班族、年長者各年齡層都有，排隊人群多表達對疫情擔心，希望藉由疫苗增加保護力，也有疑問有哪些疫苗可打。

16日上午8時左右，基隆港務公司外排滿民眾，隊伍綿延到人行道尾端，民眾要自行排出一個「U」字，秩序非常良好大家都自行遵照隊伍向前，但未見工作人員呼籲維持社交距離，人與人間隔不到1.5公尺。

擔心疫情越來越嚴重，未來可能許多場所都要打滿疫苗才能去 現場排隊的69歲蘇先生說，日前已完成2劑莫德納接種，原本認為自己有了足夠保護力，沒想到疫情再次燃燒，擔心未來許多地方都要有3劑疫苗證明才能去，一早就來排隊，但是不清楚施打站有哪些疫苗可以打，要進去了才知道。

朋友傳來LINE訊息，提醒港務公司有提供疫苗施打，28歲余小姐帶著滿12歲弟弟在現場等待接種疫苗，余小姐說，在LINE看到今天有施打站，擔心疫情蔓延，特別是首次破千例，想要趕快接種疫苗，日前因工作忙碌沒有施打第3劑，弟弟則是要打第2劑，希望能提升保護力，降低新冠肺炎風險。

據了解，港務公司施打站有牛津AZ、莫德納、高端，三種疫苗可以讓民眾選擇，但沒有提供BNT，施打首日上午相關施打統計，市政府將在下午疫情記者會中統一對外說明。