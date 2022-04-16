股神巴菲特近來大舉買進惠普（HP）股票，持股價值約42億美元，引發市場關注。財信傳媒董事長謝金河表示，巴菲特買進惠普，並不是追求成長，而是回歸價值投資，並點名台灣股市中，投資人不喜歡的4檔PC、NB股「也有翻身的機會」。

謝金河在臉書發文指出，巴菲特近期押注惠普股票，4月申報買入1100萬股，總持股1.21億股，成為HPQ最大股東，巴菲特向來不投資科技股，這次大舉買進HPQ，應該是從投資蘋果以來最具代表性的動作。

他提到，巴菲特的夥伴Charlie Munger則忍痛殺出一半的阿里巴巴，認賠出場，Munger是在2021年3月開始加碼買進，當時阿里股價在226美元左右，後來他逢低攤平，持有60.2萬股，這次在100美元左右殺出30萬股，大約認賠5成，留一半籌碼賭阿里巴巴的未來。

謝金河說，老先生Munger是中國的大好友，十幾年前巴菲特買入比亞迪，就是Munger大力推薦的。不過這次他看好阿里巴巴卻遇到大陸的反壟斷、共同富裕措施，再加上螞蟻集團上市喊停，Munger一路逢低攤平，卻愈買愈低，阿里巴巴從319.32美元跌至73.26美元才止跌，這下Munger先認賠一半出場。Munger是看好中國的大多頭，這次和Steven Roach都暫時停止腳步，思考中國投資的未來。

反觀巴菲特今年威力四射，先前大力加碼的西方石油大賺，這回大買惠普電腦，去年惠普營收634億美元、成長12%，淨利65億美元、成長128%，本益比只有5倍左右，今年首季營收170億美元，也是成長8.8%。

謝金河認為，巴菲特買進惠普，不是追求成長，而是回歸價值投資。從這個角度來看，台灣股市中，投資人不喜歡的PC、NB股，如華碩、宏碁、廣達、仁寶也有翻身機會。