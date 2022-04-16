LOGO TRAE AND HE LET 'EM KNOW pic.twitter.com/qdFmE4k1zn — Atlanta Hawks (@ATLHawks) April 16, 2022

老鷹主力中鋒卡培拉上半場就提前因為膝蓋受傷退場，明星後衛崔楊上半場也僅拿6分，老鷹還是有辦法逆轉！因為老鷹靠著崔楊下半場爆發狂掃32分，最後在附加賽以107比101逆轉擊敗地主騎士，驚險搶下東區第8種子席位，季後賽首輪的對手將是東區龍頭熱火。

騎士開賽就趁著老鷹主控崔楊低迷，發動外線攻勢搶得領先優勢，甚至一度領先到雙位數，老鷹主力中鋒卡培拉更在上半場還剩30.7秒右膝蓋撞傷退場，打完上半場，地主騎士61比51領先，崔楊半場投11中3、僅拿6分，還有4失誤。

崔楊第3節找回手感，單節進帳16分，幫助老鷹首次超前，來到次節，崔楊火力仍然無法擋，打到最後2分鐘，老鷹100比95領先，不過騎士先靠加蘭跳投命中，莫布利補上兩罰俱中，縮小差距到1分，但崔楊最後1分08秒又進球了。

接下來雙方都接連發生傳球失誤，打到最後23.8秒，莫布利犯規把崔楊送上罰球線，結果他又是兩罰俱中，擴大老鷹領先到5分，接下來加蘭搶投三分球不進，盧瓦烏最後13.7秒再幫老鷹罰進兩球，提前敲定了地主騎士淘汰出局的命運。

崔楊最後攻下全場最高38分，另加9助攻、2籃板，波達諾維奇替補貢獻19分、5籃板及3抄截，賈林納利14分，胡爾特13分；騎士以馬爾卡寧26分最高，加蘭也有21分，莫布利18分、8籃板，帶傷強行復出的賈瑞特艾倫只有11分進帳。