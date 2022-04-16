新竹縣新豐國小校長柯幸宜從事教育工做超過30年，前後擔任過5所學校校長，任職石磊、碧潭、中興等3所學校校長期間，肩負危險老舊教室拆除重建的重任，留給學生1個不輸都市學校的學習環境。他最近被教育部選為教育家人物典範。

「只要用在孩子身上，一切都是值得的」，這是柯幸宜被孩子們稱呼「校長爸爸」的原因，因為他就像個照顧孩子無微不至、永不缺席的父親。

從師至今33年，柯幸宜不曾離開過新竹縣，所服務的5所學校，不是在山上就是在海邊，總繞著新竹縣偏鄉濱海或山地學校轉，要問偏鄉學校與孩子們的需求是什麼，柯幸宜絕對是專家。

「偏鄉學校資源匱乏，但若因各種不足與不便，我們就甚麼都不做，偏鄉孩子的視野只會越來越被侷限。」柯幸宜認為，憑藉努力讀書翻轉貧困人生的年代已過去，弱勢孩子若缺乏支持，單靠努力將難以突破現有體制而成功，這也是他特別關注偏鄉教育的主要原因。

事實上，柯幸宜對偏鄉教育的熱情，並非一開始就那麼充足飽滿，而是越深入、越瞭解偏鄉，就越離不開。而對偏鄉的熱愛，更促使他在尖石鄉後山3所學校，度過長達9年的歲月，從教師、主任，一路做到校長，希望藉由他的努力，能夠讓偏鄉孩子有更好的發揮，各方面都不輸人。

在他擔任石磊、碧潭、中興等3所學校校長期間，曾肩負危險老舊教室拆除重建的重任，這些學校由於環境老舊斑駁，空間也過於狹隘擁擠，經歷921大地震後，更有多處出現龜裂鬆動的現象，重建工作刻不容緩。

在校務治理上，柯幸宜特意營造「一家親」的氛圍，把學生、老師當家人般照顧，永遠帶著大家一起做事，而非只是任務交辦，他甚至把老師帶進社區，透過面對面溝通的方式，幫助家長認識學校、課程規畫與發展。

柯幸宜表示，唯有愛的眼光，可以讓一個人從擾攘紛亂的世界中，看見弱小的需要，他要讓偏鄉學童獲得支持與陪伴，引導他們找到屬於自己的路。