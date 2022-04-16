志強-KY(6768)2022年首季EPS回到疫前水準達1.78元，由於下半年市場的需求相當明確，鞋類需求大於供給，訂單能見度無虞，全年度營運動能將轉強。

志強2022年第一季營收37.69億元，季增30.9%、年增1.7%；若以功能貨幣(美元)計算，第一季營收1.35億美元，季增29.95%、年增2.98%。

營業毛利8.64億元，季增52.1%、年增5.1%；毛利率22.9%，季增3.2個百分點，年增0.7個百分點；營業利益4.27億元，季增130.8%、年增13.3%；歸屬於母公司稅後淨利3.5億元，季增140%、年增20%；每股盈餘1.78元。

歐美經濟復甦，鞋子訂單需求大增，為了滿足品牌客戶的需求，志強將擴大資本支出。展望2022生產，規畫擴張adidas柬埔寨S3廠區及Brooks大河廠區投產，Nike在現有廠區基礎下擴線增加產能。

據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場之年複合成長率為5.01%。伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。