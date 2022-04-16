友邦帛琉受疫情影響觀光客銳減，卻也讓海洋生態喘口氣。帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）昨邀請出席「我們的海洋大會」的各國代表參加海洋保育參訪活動，其中眾人放生的野生海龜，正是由台灣水產計畫養殖中心順利育成。

帛琉政府昨特別安排各國貴賓，在帛琉珊瑚礁海域將過度捕撈導致數量嚴重下滑的野生海龜放生。去年在帛琉洛克群島發現這些幼龜，之後送到台灣水產計畫養殖中心順利育成，顯示我國協助帛琉保育海洋生物的成功案例。

此外，帛琉政府安排我國環保署長張子敬等各國貴賓參觀名列世界七大海底奇景的「水母湖」，惠恕仁總統到場親自解說這最具特色的海洋生態奇景。

張子敬與以色列、奧地利、德國、貝里斯、聖文森及聖克里斯多福等國代表乘船航行途中，帛琉政府特別安排去年我國捐贈的兩艘海岸巡防艇隨行戒護。田政務次長也藉此向各國貴賓說明台灣協助帛琉等太平洋友好國家執行、維護海洋安全的決心與貢獻。

張子敬昨晚主持答謝僑宴，致詞誠摯感謝旅居帛琉台僑與駐帛琉大使黎倩儀率領的大使館與技術團同仁，協助我團順利參與「我們的海洋大會」。田政務次長致詞也強調，台僑在帛琉長期深耕，是兩國人民交流最重要的橋樑，感謝僑界為台帛邦誼長期所付出的努力。

我國民間參與也為此次盛會增添許多光彩，例如東華大學榮譽教授童春發及法律扶助基金會原住民族法律服務中心郭文萱法務專員在大會正式周邊會議，從原住民傳統生活經驗，分享有益永續海洋發展的觀點。此外，海委會推薦的台灣大學電機系學生陳懷璞， 成為我國首次參加「我們的海洋大會—青年領袖峰會」的青年代表（Youth Delegation），與庫克群島、帛琉、馬爾地夫、巴拿馬等各國青年代表們交流學習。

外交部指出，本次張子敬署長獲蔡總統指派擔任特使出訪帛琉，並出席第七屆「我們的海洋大會」，不僅我國多年努力推動海洋環境保育透過此次盛會，廣獲國際社會肯定，更為台帛兩國邦誼的長遠發展奠定厚實基礎。