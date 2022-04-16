本土個案暴增，但確診後大多都是輕症，北巿將從下周一起在信義區啟動輕症居家照護計畫，市長柯文哲表示，大部分症狀吃普拿疼都可以解決，少部分症狀較嚴重才需要送醫治療，指揮中心過去也曾分享Omicron常見的4個症狀，包括流鼻水、鼻塞、喉嚨癢痛、咳嗽，發言人莊人祥也說，符合輕症居家照護條件者，可以準備普拿疼等家庭常備藥舒緩症狀。

柯文哲昨（15）日於北市防疫記者會中直言，全國確診人數一直在上升，顯然再過幾天，北市單日確診人數會超過200人，屆時防疫旅館會爆炸，下周一（18日）信義區優先試辦輕症居家照護計畫，年齡較輕、狀況較好的確診者在家，需要照顧的就送防疫旅館，染疫重症的再送醫院治療，這段期間也會觀察案例增加的速度，若染疫人變多，北市12個行政區都會依照這個原則辦理。

柯文哲說，目前要先減少感染人數，萬一感染的話還是先收在專責旅館，因大部分的症狀吃普拿疼都可以解決，少部分的人血氧下降、轉為肺炎，狀況嚴重才會送醫院。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，感染Omicron常見的症狀為流鼻水、鼻塞、喉嚨癢痛、咳嗽等，類似感冒，發言人莊人祥說，符合輕症居家照護條件者，可以準備普拿疼等家庭常備藥舒緩症狀，指揮官陳時中則說，不反對民眾準備一般家庭常備用藥，若是處方用藥還是要醫師開立處方才能使用。

★《中時新聞網》提醒您：用藥須由醫師、藥師指導，並依照藥品說明書的方法用藥。