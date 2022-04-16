1名女網友在《爆料公社》發文，自從婆婆過世後，她就與公公還有小叔一起住，日前原PO在洗澡時，一直覺得有人在偷窺，原本以為是自己多疑，不料走近一看，竟發現公公站在浴室的窗戶外，嚇得她大聲質問公公，為何站在門口，公公僅回「剛好路過」，貼文一出，不少網友提醒原PO：「不要掉以輕」、「小心改天他就衝進去了」。

原PO在《爆料公社》崩潰寫下，老公長期在外工作，不常回來，自從婆婆過世後，只剩她跟公公還有小叔一起住，家裡的浴室有窗戶，因為要通風所以不常關上，未料好幾次原PO洗澡時，總覺得窗戶外有人在看，原本以為只是自己多心了，結果某次洗到一半時，她走過去窗邊看時，竟發現公公竟在偷看她洗澡。

嚇得原PO大喊：「爸！你在幹什麼」，公公回說：「喔，沒有啦！我只是剛好經過而已」，她表示，自從發現公公會站在窗戶偷看後，每次洗澡，都會把窗戶關緊鎖上，直到現在進浴室，心裡都還會恐懼感。

網友們紛紛留言：「會偷窺媳婦的公公，就表示他道德觀念薄弱，為了避免不必要的事情發生，妳不該再住在這裡，跟老公説，也不能完全說穿說死，否則老公跟公公間會有心結，建議，跟老公一起在外租房子，娘家住，千萬別將自己放到一個不確定是否有危險的環境」、「小心哦，改天他就衝進去了」、「不要掉以輕」。