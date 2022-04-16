距離年底的選戰越來越近，但國民黨高雄市長人選卻仍難產，被認為是「最強母雞」的前高雄市副市長李四川，昨（15）日在臉書貼出「海邦橋」的照片，透露有人告知「當時你們規劃設計的，要通車了」，讓粉絲狂喊「您捨得讓高雄再繼續廢下去嗎？川伯請您再考慮一下！」

為解決前鎮河兩岸居民往返通行不便的問題，前市府團隊於2020年規劃設計興建「海邦橋」，除了讓附近居民更為方便外，也期盼能紓解媽祖港橋的交通問題。該座橋樑於昨日正式通車，李四川就在臉書貼出數張該橋的美照，指出當時因河的兩邊有高低差，原本僅規劃供人行走的橋樑，經工務局多次勘查後，才成功克服困難改為興建車行橋，讓前鎮與鳳山兩區的市民更方便。

該橋的美照貼出後，有上百位網友忍不住留言，狂喊「韓市府團隊留下的是替人民著想的福祉，和為官的應有的胸襟」、「想念韓市府川伯為高雄做的一切」、「川伯，偶們想念你、偶們愛你、感謝」、「請川伯選高雄市長～乃高雄人之福，給高雄人找回幸福吧」、「只有你們出發點都是為人民著想」、「今天的美好不就是您的參與規劃嗎？您捨得讓高雄再繼續廢下去嗎？川伯請您再考慮一下」。

李四川被認為是2022高雄選戰最強母雞，日前國民黨高市議會黨團總召童燕珍、議員黃紹庭及陳美雅等人北上與李四川見面，希望能成功將李四川請出，投入高雄市長選戰，但李四川認為「我是拿鐵鎚的，不懂政治，也沒有意願」，婉拒參選，並說若時間允許，願意協助輔選。