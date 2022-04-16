隨著社會的發展，時代的變化，婚外情和離婚率也隨之攀升。而婚變的大多數原因不是因為窮，更多的還是因為誘惑太多。而很多男人往往又禁不起這些誘惑，只要遇到了自認為長得好看，或者讓自己心動的異性，就動了歪心思。運勢命理網站「靈匣網」點名，生肖牛、豬、馬、蛇、虎的男生，一有誘惑就會出軌，有的甚至導致家庭破裂。

▍生肖牛

屬牛的男人平常不愛說話，總是會給人一種可靠且又專情的感覺。然而在老實可靠的表面下，實際上隱藏著一顆騷動的心。無論自己是否已經有了伴侶，只要是遇到了長得好看的異性，就會忍不住想要去認識一下，盡管自己嘴巴很笨，但還是會做出一些讓人難以置信的事情來。

屬牛的男人基本上都是來者不拒的。可偏偏又有很多女人就喜歡他們那種可靠踏實的感覺，並且主動投懷送抱。他們對感情很忠誠，但同時也想滿足自己那顆不安分的心。不管自己是否結婚或者有伴侶，只要了碰到了讓自己動心的異性，就會情不自禁的想要去搭訕，哪怕不會甜言蜜語，也會用行動去示愛。

▍生肖豬

屬豬的男人溫柔賢惠，體貼他人，平常對人和氣溫順，很少發脾氣，看起來很好相處的樣子，女人緣也不錯。而他們大多又比較好色，外面的誘惑對於他們而言真的是難以抵抗的。

屬豬的男人在沒有什麼錢的時候，倒還算是安分守己，以居家好男人的形象示人，可一旦有錢了，就有了色膽，再加上口袋很飽滿，自然也會玩出一些花樣來。他們是不會拒絕外面的誘惑的，反而還特別期待。若遇到優秀異性，立馬春心蕩漾，蠢蠢欲動。

▍生肖馬

屬馬的男人本來就是外貌協會的，自己喜歡打扮，也喜歡看美女，就算是路上碰到，也會多回頭去看上幾眼。他們不管自己是否已經結婚，或者有沒有伴侶，只要外面有了誘惑，就會有所行動，全然不顧及另一半的感受。

屬馬的男人雖然說平常看起來很可靠，為人算真誠，人際關係也不錯，但是在男女關係方面，卻不知收斂，感情生活一團糟。就算自己的愛人很優秀，也依然改不了好色的一面。他們大多數都比較注重自身形象，身邊異性較多，再加上自己油腔滑調，所以桃花也不錯，出軌就在所難免。

▍生肖蛇

屬蛇的男人表面上看著清高，一副正經的模樣，感覺是對感情很負責任的人，但實際上他們特別好色又多情。自身的確很優秀，命裡桃花旺盛，異性緣較好。對於那些主動投懷送抱的美女，他們是沒有任何抵抗力的，通常都是半推半就，陷入感情漩渦無法自拔。

屬蛇的男人即便已婚，也不會主動跟外面的異性保持距離，相反還特別享受被人圍繞的感覺。他們是一個不會抵擋誘惑的人，只要有美女主動獻媚就會情不自禁背地裡搞婚外情。天性好色的他們，自然不會那麼專一的對待愛人。如果對方再放任不管，恐怕他們就會越走越遠。

▍生肖虎

屬虎的男人喜歡追求新鮮事物，會不斷的去嘗試，去瞭解。他們在感情方面並不是沒有操守，只不過自己對美的追求從未停止過，尤其是美女，更是愛慕。不過自己是否已經成家，對美女的誘惑總是無法自拔，一旦有了誘惑，出軌也就在所難免。

屬虎的男人喜歡去接觸不同類型的女人，長得好看的自然不會輕易錯過。他們特別希望跟美女達成一種親密關係，就算不能在一起，最起碼也要有短暫的邂逅。在誘惑面前，他們沒有抵抗力，對方的身材和美貌總能深深地吸引住他們的眼球，隨著也就產生曖昧關係。