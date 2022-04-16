A close-up of the Jackie Robinson Way marker, which will go up at 42nd Street & Broadway this afternoon for all to see pic.twitter.com/XHDMzpI8Pi — Betelhem Ashame (@betelhem_ashame) April 15, 2022

大聯盟慶祝傑奇羅賓森（Jackie Robinson）打破黑白種族藩籬的75周年紀念日，所有球員都穿上羅賓森的背號42號出賽。同時道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表達他對大聯盟現狀的不滿，沒想到發展這麼多年，非裔球員在大聯盟的數量竟然開始下滑。

大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）在紀念日宣稱：「傑奇告訴世界，平等才是最基本的權利，棒球直到他加入之後才真正成為我們的國球。」

1947年4月15日，首位非裔球員羅賓森在大聯盟登場，象徵非裔棒球員走上最高舞台。1986年，大聯盟球員多達19%是非裔，直到今年開季只剩下7%。羅伯茲對《洛杉磯時報》說：「我一直在想我們必須做得更好，現在這樣讓我很不舒服。」羅伯茲是亞裔與非裔混血，大聯盟目前有羅伯茲與太空人貝克（Dusty Baker）兩位非裔總教練。

造成非裔球員減少的原因很多，羅伯茲批評大聯盟不該縮編小聯盟球隊（減少43隊），並且2012年開始減少選秀，從50輪一路縮減到20輪。羅伯茲指出非裔球員通常是選秀後段班，縮減底層規模直接影響非裔球員數量。過去這些小聯盟非裔球員雖然擠不上大聯盟，但他們後來成為各地中小學的棒球教練，在基層幫助更多非裔青少年投入棒球。大聯盟現在這樣縮減成為惡性循環，無疑是把非裔學生推向籃球和美式足球。