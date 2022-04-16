南投縣一名婦人在澎湖旅遊，先生獨自在家，打電話均未接聽已失聯一天，緊急報警，警消快速到場救援。（民眾提供／盧金足南投傳真）

南投縣一名劉姓婦人在澎湖旅遊，先生獨自在家，打電話均未接聽已失聯一天，緊急報警，因劉婦不願消防隊破門窗進入，警方徵得隔壁住戶及劉婦同意，從隔壁住戶樓上窗台通過拿取鑰匙打開二樓鐵窗進入屋內，再打開一樓大門讓警方和救護人員進入，員警化身「蜘蛛人」身手俐落，不破門終於將癱坐沙發83歲葉姓老翁癱送醫。

南投縣警察局中興警分局光明派出所警員何如琦，日前早上七時多備勤時，劉姓婦人報稱人在澎湖旅遊，先生獨自在家，打電話卻沒人接，怕他發生意外，請求警方前往協助了解。

員警接獲報案立即到場，因大門深鎖無人回應，報案人不願意消防隊破門窗進入，警方徵得隔壁住戶及報案人同意，從隔壁住戶樓上窗台通過拿取鑰匙打開二樓鐵窗進入屋內，再打開一樓大門讓警方和救護人員進入。

警消進門發現83歲葉姓老翁癱坐在一樓客廳沙發上，有意識但無法言語也無法行走，由救護車送往南投醫院急救，所幸警消聯手迅速處置得宜，讓老先生迅速送醫獲得救治，警消合力救援，獲老翁家屬及鄰居民眾大表感謝。

中興分局長洪政崴表示，警察除維護社會治安、交通外，更應擔起主動關懷民眾與救助弱勢的責任，當人民有危險需要協助，警察義不容辭的伸出援手，期勉所屬警察同仁能夠本著服務的精神，做一位稱職的人民保母；當民眾有發生緊急事態或困難時，可立即向警方請求協助。