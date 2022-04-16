路透社報導，羅馬尼亞國防部在周五宣布停飛該國所有前蘇聯時期留下的MiG-21 LanceR戰鬥機隊，並加速從挪威購買二手F-16作為過渡，最終尋求購買F-35。

羅馬尼亞將MIG-21停飛的原因是「故障率過高」，與俄烏戰爭無關；上一次涉及MiG-21的事故發生在3月初，當時一架空中巡邏機墜毀，造成該機飛行員喪生。七名被派去執行搜救的直升機的也在一次墜機事故中墜毀，7名士兵喪生。

羅馬尼亞國防部表示，目前將繼續使用從葡萄牙購買的小型F-16戰鬥機隊，而北約加強東歐軍力部署的計畫也讓盟國會將戰鬥機派至羅馬尼亞上空加強戰備。

羅馬尼亞自2016年從葡萄牙購買了第一架F-16戰機，已逐步淘汰前蘇聯的MiG-21；該部表示，接下來將加速從挪威購買額外32架F-16，這將增加兩個空軍中隊。國防部表示:「三個中隊的戰機可至少飛行10年，可以為購買第五代F-35機隊過度。」

羅馬尼亞總統克勞斯•約翰尼斯(Klaus Iohannis)3月表示，自 2004 年以來一直是北約成員國，計劃明年將國防開支佔國內生產總值的比例從目前的 2% 提高到 2.5%。該國也計畫在2026 年之前花費大約 110 億美元來增強其防禦能力。

而羅馬尼亞與烏克蘭有650公里的邊界接壤，目前自俄烏戰爭發生以來，已經有71萬4000名難民逃入該國。