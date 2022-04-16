英特爾（Intel）與荷蘭台夫特理工大學、荷蘭國家應用科學院共同創立的量子技術研究機構QuTech，由雙方研究人員組成的先進量子運算研究中心，宣布已在美國奧勒岡州希爾斯伯勒的英特爾D1製造工廠，成功首次大規模生產矽量子位元。

英特爾表示，此製程成果能在單一晶圓上製造超過1萬個陣列（array），具備多個矽自旋量子位元、良率超過95％。這項成就在量子位元數量和良率方面，均大幅度超越目前一般大學和實驗室所使用的製程。

英特爾指出，此項突破性的研究在擴大量子晶片生產規模的道路上邁出關鍵一步，並已發表在《自然─電子學》（Nature Electronics）期刊上，為英特爾首個經過同儕審查的研究，證明在300mm矽晶圓上成功製造量子位元。

英特爾表示，新製程使用先進的半導體製造技術，包括用以生產矽自旋量子位元的全光學微影技術，以及生產英特爾最新世代互補式金屬氧化物半導體（CMOS）晶片相同的設備，證明量子位元最終有可能在相同工廠中，與傳統晶片一起生產。

英特爾量子硬體總監James Clarke表示，量子運算有可能在高效能運算領域，為某些應用提供指數級效能。此次研究證明不僅能促成量子電腦普及化，且可在既有晶片工廠中生產。期待繼續與QuTech合作，運用在矽製造方面的專業知識，釋放量子的全部潛力。