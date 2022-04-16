我們有時候都會看到，平常很有氣勢的人，在心上人面前就會變得小心翼翼、不知所措，不知道該如何和心愛的他相處，也對於該如何進行下一步毫無頭緒。近日，星座運勢網站「科技紫微網」就公布了5個那些平時霸氣，在喜歡的人面前卻秒變小綿羊、特別溫馴的星座，一起來看看自己或心上的他有沒有上榜吧！

▍牡羊座

牡羊座平時熱情開朗，像小太陽。(圖/翻攝自觸mii)

牡羊座是出了名的熱情開朗，在朋友面前就像小太陽一樣活力四射，在陌生人面前也不會尷尬；但是遇到喜歡的人，他們就會變得畏畏縮縮、沒有自信，就這樣錯失了很多機會。

▍獅子座

獅子座光芒四射，天不怕地不怕。(圖/翻攝自觸mii)

別看平常的獅子座霸氣四射，一副天不怕地不怕的樣子，一旦到了喜歡的人面前，就會突然覺得自己不夠優秀，不敢說出心裡話。若是對方對他們的真心沒有表現出直接接受的態度，他們就會因為害怕被拒絕、丟面子，而馬上縮回來。

▍摩羯座

摩羯座平時態度從容淡定。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座在工作上都是從容淡定的態度，彷彿沒有事情可以難倒他們，可是一遇到感情問題，他們就會方寸大亂，無頭蒼蠅一般，不知該如何是好。他們那種明明很在乎，卻裝作不在意的樣子，簡直快讓身邊的朋友受不了！

▍水瓶座

水瓶座是團隊裡的開心果。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座伶牙俐齒，鬼點子又多，是朋友圈裡的開心果，心情好的時候甚至可以跟你說上三天三夜都不肯停下來。但只要遇到喜歡的人，就會緊張到說不出話來，生怕說錯了話惹得對方不開心，連舉手投足都不一樣，旁人一眼就能看出他與平常不同。

▍射手座

射手座活力滿滿，好像有用不完的電力。(圖/翻攝自觸mii)

射手座平常總是又嗨又亢奮，好像有用不完的電力一樣，但在喜歡的人面前，他們就會變得沉默寡言，不知道該如何應對，也不知道該如何哄對方開心，他們怕自己太魯莽，又擔心對方覺得自己不夠積極，兩邊為難。

以上就是在喜歡的人面前會說不出話的星座，你或心中的他有在上面嗎？或許你也可以用這個方法來檢測對方有沒有喜歡你喔！