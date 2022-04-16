大陸國務院副總理孫春蘭4月14日至15日在上海調研指導疫情防控工作，出席疫情防控專題會，研究下一步防控攻堅行動，強調要堅定不移執行「動態清零」總方針，進一步採取更加徹底的綜合防控措施，做實做細各項工作，動用一切力量和資源，儘早實現社會面清零，堅決打贏疫情防控攻堅戰。

據澎湃新聞報導，14日晚間孫春蘭出席疫情防控專題會，研究展開疫情防控攻堅行動；15日前往臨港一號方艙醫院，看望華山醫院及蘇浙兩省援滬醫療隊，深入瞭解醫院運行管理、轉運治療情況，要求認真總結運用成熟經驗，提升治療效果，縮短陽性感染者轉陰時間，加快床位周轉速度。隨後，孫春蘭到浦東國際機場瞭解機場閉環管理、客貨運疫情防控和保通保暢舉措。

孫春蘭指出，兩年多來上海承擔了大量的人員物資入境工作，保障客貨運暢通，要將行之有效的好做法堅持下去，繼續毫不放鬆抓好各環節工作，切實守好國門，確保運輸物流暢通，保障城市核心功能正常運轉。

孫春蘭指出，當前上海疫情防控正處於關鍵階段，要採取更迅速更堅決更有力的措施，推動疫情儘快出現拐點，堅持全市「一盤棋」，對核酸篩查的組織、救治床位的使用、隔離房間的分配統一指揮調度，把有限的資源用足用好。要強化各級領導包保責任制，市包區、區包街鎮、街鎮包社區，把工作落下去，把責任擔起來，及時協調解決實際問題。