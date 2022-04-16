大S（徐熙媛）老公具俊曄今天凌晨在信義區Ai夜店做DJ表演 ，小S（徐熙娣）和老公許雅鈞（Mike）現身力挺，小S還上台跟姊夫一起尬舞，讓現場氣氛嗨到最高點。給姊夫婚後的首度DJ秀打幾分？小S剛剛也透過經紀人大讚：「100分！覺得家人還是要挺一下。」至於和姊夫互動的感覺，她說「很嗨很開心」，並猛誇「覺得姊夫很有魅力」。

具俊曄上月初為愛飛台，結束隔離後住進大S豪宅，展開新婚生活。他上周五原定在信義區夜店「Ai Nightclub」表演，因有確診者足跡，將活動延至昨(15日)舉行，即便本土確診人數狂飆1209例，具俊曄無懼疫情約今天凌晨1點上場，而小S和老公許雅鈞（Mike）也在12點率先進場力挺姊夫，跟著現場音樂節奏忘情熱舞，看起來心情非常好。

具俊曄婚後首度在台表演，嗨翻全場。（孫伊萱攝）

具俊曄上場後，先以和DJ Junior & Mylok 改編25年前的「酷龍」夯曲〈BING BING BING〉的Remix版本 ，轟炸現場樂迷，之後更開心用韓文、英文介紹小S出場高喊：「歡迎徐熙娣！」2人還一起表演，並在台上尬舞，結束後不忘來個大大的擁抱。