近期台灣新冠疫情延燒，單日新增本土個案超越去年三級警戒時單日本土個案最高紀錄。疫情加速數位金融的腳步，民眾對「零接觸」遠距服務的接受度也日益提升。其中國泰金(2882)旗下國泰人壽的遠距保險平台「CVX泰好保」，市占率達68％，3月底更新增App內建視訊功能，優化使用者體驗。

金管會去年11月公布「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，開放壽險業者做「遠距投保服務」，從投保、保單變更、理賠、保費授權扣款四大面向，提供保戶一條龍服務。目前壽險業已有7家業者提供遠距投保服務，其中國壽、中壽、富邦及全球等4家業者已正式開辦。截止2月底，壽險業遠距投保件數合計超12萬件。

金管會表示，開辦以來遠距投保件數占總投保件數超過3成，可見在後疫情時代，「零接觸」的遠距投保受到民眾青睞，因此研議擴大「遠距投保服務」的適用範圍，2月宣布讓保經代業務員也能適用，最快將於今年第三季放行，屆時將有更多保戶可享受遠距保險服務。

多家已正式開辦「遠距投保服務」的壽險業者，也持續優化遠距服務的客戶體驗，如中壽擴大刷臉投保的適用範圍，國壽實現一個App搞定遠距保險服務。以台灣遠距保險市占率最高(68％)的國壽「CVX泰好保」平台為例，該平台3月31日起新增App內建視訊功能，有別於過去業界的多平台操作，客戶及業務員使用時無需再下載視訊軟體，大幅優化使用者體驗。

目前市場上的遠距保險服務，大多需下載及安裝第三方視訊軟體，或需開啟多網頁，客戶及業務員操作時需切換不同軟體或頁面。而各個年齡層的保戶，尤其是部分對數位工具操作不熟悉的年長客戶，難免會遇到操作不夠流暢或無法獨立操作的問題，業務員及保戶在前期解說及遠距服務進行過程中，需花費較多心力溝通操作細節，使用體驗不夠友好。「CVX泰好保」平台無需切換、簡單易懂的操作方式，極大提升了使用者體驗，真正實現一個App搞定遠距保險服務。

此外，客戶於「CVX泰好保」平台出示身份證會與政府發證機關資料庫進行確認，確保證件有效性；客戶簽約檔、全程錄音錄影等資料則會直接統一存放國壽資料庫，無須暫存雲端，提供資訊安全完整保障。

「CVX泰好保」除了是台灣最早開辦的遠距保險平台外，也是業界唯一的「一站式遠距服務平台」，涵蓋範圍從投保、保單變更、保費服務到理賠申請。國壽觀察到，年初台灣疫情趨緩時，每天仍持續有業務透過遠距平台辦理，特別在跨區業務服務上，顯示遠距保險服務已不僅僅是實體管道的替代，而是後疫情時代的新常態。