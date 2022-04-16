星座運勢網站「星座巫師」分析，獅子座、雙子座、射手座的男人最欠虐，乖乖牌的女生無法引起他們的興趣，反而忽冷忽熱、曖昧起來很虐心的人顯得更有魅力，對他們來說，能激發自己的挑戰慾的女人才值得珍惜。

▍1.獅子座

獅子男充滿自信，渾身散發王者般的氣息，他們面對愛情的態度非常積極，遇到喜歡的人就會主動出擊，所以不太能接受被女生倒追。不過就算是自己追求，太好追的獅子男可能也不會那麼珍惜，如果對方表現出忽冷忽熱的態度，時不時虐他們一下，反而會因為難以捉摸，讓他們覺得很有魅力，更想要跟對方在一起，征服慾大爆發。

▍2.雙子座

雙子男好奇心很重，喜歡探索新鮮的事物，在愛情中也是如此，他們會喜歡上一個人，往往是因為對方有讓他們好奇的地方，激起他們探索的慾望，雙子男頭腦聰明，口才很好，會把自己的優點發揮得淋漓盡致，就算一開始對方完全無感，也會被他們五花八門的招數打動。雙子男喜歡追求新鮮和刺激，對平淡的愛情故事沒興趣，如果是主動追求的女生，或是不會虐人的乖乖女，很難讓他們提起興趣。

▍3.射手座

射手男熱愛自由自在的生活，最討厭被束縛，在愛情中他們充滿冒險精神，對於欲擒故縱這招完全沒抵抗力，所以追在他們身後跑是沒用的，要假裝在無意間釋放魅力，然後消失幾天，這種充滿神祕感的女人完全就是他們的菜，對他們來說，輕易追到的對象太無聊了，如果在曖昧過程中有糖果又有鞭子，會讓他們的愛意更濃厚，一心一意想把對方追到手。